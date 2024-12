Kelly Piquet anuncia gravidez do primeiro filho com Max Verstappen

Max Verstappen com Kelly Piquet - Foto: Divulgação/ redes sociais

Atual tetracampeão da Fórmula 1, o ano de Max Verstappen só melhora. Na manhã desta sexta-feira, 6, o holandês, da Red Bull, anunciou que está à espera do seu primeiro filho com a modelo Kelly Piquet. O herdeiro do piloto também será neto do brasileiro Nelson Piquet.

“Mini Verstappen-Piquet a caminho. Não poderíamos estar mais felizes com o nosso pequeno milagre”, escreveu Verstappen.

Este será o primeiro filho do holandês de 27 anos, que vive um relacionamento com Kelly desde 2020. O casal tornou o namoro público apenas em janeiro de 2021. A modelo, por sua vez, já é mãe da pequena Penélope, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat.

Ao longo dos quatro anos de relacionamento, Verstappen já protagonizou momentos icônicos na família Piquet. No ano passado, o piloto passou o natal com a família da namorada, em Brasília, e participou de uma competição de Kart.

Esta não foi a única vez que o holandês veio ao Brasil para curtir, sabendo que marcou presença no casamento de Nelsinho Piquet em Itatiba, no interior de São Paulo. Em novembro deste ano, Max venceu o Grande Prêmio de Interlagos, contando com o apoio da família Piquet.

Neste domingo, 8, Verstappen retorna para as pistas para a última corrida do ano, que ocorrerá em Abu Dhabi, Capital dos Emirados Árabes Unidos. Já campeão, o holandês busca o título de Construtores, onde está na 3ª posição, atrás da McLaren e da Ferrari.