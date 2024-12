Flamengo x Vitória: saiba onde assistir e prováveis escalações

Atacante Everaldo em ação pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Flamengo e Vitória se enfrentam com os seus principais objetivos cumpridos. Para a partida deste domingo, 8, a equipe carioca chega com classificação para a Libertadores garantida, enquanto o Leão disputará a Copa Sul-Americana em 2025. O duelo será no Maracanã, no Rio de Janeiro, com previsão de início para às 16h.

No desempenho atual, as duas equipes vivem um bom momento. Os mandantes não sabem o que é perder há oito jogos, somando cinco triunfos e três empates no período. O Flamengo é o atual 3º colocado, com 69 pontos somados.

O Vitória vem de um desempenho impressionante no 2º turno, com uma das melhores campanhas da competição. Nos últimos oito jogos, somou cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Atualmente, é o 11º colocado, com 46 pontos somados.

No primeiro turno, o resultado foi positivo para os cariocas, que venceram no Barradão pelo placar de 2x1. Na ocasião, o Leão terminou a primeira etapa do campeonato na penúltima colocação.

Para este duelo, o treinador Thiago Carpini não contará com o zagueiro Neris, que recebeu o 3 cartão amarelo e não joga mais nesta temporada. Além dele, como divulgado anteriormente, o meia Matheusinho também não poderá somar minutos após uma torção no tornozelo.

O Flamengo, por sua vez, tem inúmeros desfalques. Dyogo Alves, Cleiton, Lorran e Carlinhos receberam férias antecipadas e não jogam. Já Everton Cebolinha, Viña, Pedro e Arrascaeta estão no departamento médico e estão fora da temporada, o que pode ocorrer com Rossi, Alex Sandro e Léo Pereira foram vetados pelo departamento médico na 37ª rodada. Entretanto, Gerson e De La Cruz estão de volta após cumprirem suspensão.

Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Wagner Leonardo, Edu, Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Gustavo Mosquito, Felipe Machado; Alerrandro e Janderson.



Escalação do Flamengo: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e De La Cruz; Michael, Bruno Henrique e Gabigol.

Ficha técnica:

Onde assistir: Premiere

Local: Maracanã

Horário: 16h