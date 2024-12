Thiago Carpini indica renovação de contrato com o Vitória

Técnico falou sobre aexpectativa de continuar no clube no ano que vem - Foto: Victor Ferreira / ECV / Divulgação

O Vitória está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana do ano que vem com uma rodada de antecedência do fim da competição nacional. A equipe empatou em 1 a 1 com Grêmio, quarta, em uma grande festa da torcida no Barradão, e garantiu um ano acima das expectativas iniciais. Faltando uma rodada para o fim do Brasileirão, o Rubro-Negro já planeja a próxima temporada, o ano de 2025.

Um dos componentes mais importantes desse planejamento é a renovação do contrato com o técnico Thiago Carpini, um dos grandes responsáveis pela campanha de sucesso, diante dos objetivos. A conversa está encaminhada, conforme o próprio treinador, e o clube convocou uma entrevista coletiva com a diretoria para abordar o tema, além da perspectiva de renovação de contrato com jogadores do atual elenco do clube.

Antes disso, o time vai enfrentar o Flamengo, no estádio do Maracanã, no próximo domingo, com Alerrandro brigando pela artilharia da competição. Segundo o comandante técnico, o Leão vai entrar em campo com força máxima. A perspectiva é brigar pela melhor posição possível no certame – o que implica também em uma premiação melhor.

Para isso, ainda falta um último desafio na temporada, ainda que as duas equipes já estejam garantidas na Libertadores, caso do Flamengo, e na Sula, tratando-se da equipe baiana. Segundo o técnico Thiago Carpini, a equipe que entrará em campo será a melhor possível, considerando o desgaste do final da temporada e as lesões, a exemplo do meia Matheusinho, que não joga mais em 2024.

“Vamos colocar o que temos de melhor e competir. É um jogo muito difícil contra uma das maiores equipes e melhores elenco do nosso futebol. Não tem nada de equipe mista, de mesclar. É merecimento. Quem estiver bem vai jogar. É o Vitória que está em campo e é a nossa maneira de entregar ao nosso torcedor o que tiver de melhor até o último jogo”, afirmou.

Sobre a renovação do contrato, o técnico falou que as conversas estão em andamento e que confia em um desfecho positivo das negociações. “Está caminhando, tem tudo para dar certo, mas são alguns detalhes que estamos terminando de finalizar. Poderíamos finalizar isso antes, mas tanto eu quanto o Vitória focamos nossas energias em salvar o ano do clube e colocar o Vitória na Sul-Americana. Se não conseguisse a permanência também tínhamos conversado para permanecer. Faltam alguns detalhes para finalizar”, revelou.

Provável permanência

O técnico chegou a falar sobre a temporada do próximo ano, dando mais indicações da permanência no clube. Sobre a Sul-Americana, por exemplo, foi comedido ao falar sobre as expectativas de desempenho equipe na disputa da competição continental.

“Gostaria de brigar pelo título, mas essa não é a realidade. Há dois anos atrás estávamos na Série C. Ano que vem serão quatro anos da Série C, e estaremos na Sul-Americana. Crescimento tão rápido, o Vitória está ajustando as coisas, melhoras em todos os departamentos. Mas não podemos ser irresponsáveis. Nosso foco é o Brasileiro, outras competições antes do Brasileiro. Vamos jogar, competir. É importante ao Vitória voltar a viver essa competição e em paralelo a isso competir, mas não pode ser a prioridade”, afirmou o treinador, que não poupou elogios para a torcida e destacou o seu papel central nas conquistas da equipe .

“Obrigado pelo apoio, pelos corredores, Aeronego, pelas críticas que nos fizeram melhorar, desde que sejam respeitosas. Foram fundamentais. Fizeram parte da nossa caminhada“, disse.

Com um pé em 2025, Carpini falou ainda do início da temporada do ano que vem, que começa em janeiro, já abordando o calendário do clube. “Nos próximos dias a gente deve caminhar e continuar com nosso projeto. Se der certo, ano cheio, cinco competições. Atletas precisam descansar agora. Voltam a partir do dia 8 de janeiro e jogam dia 12. Peço paciência. Equipes do interior se preparam com antecedência. Ano que vem a gente vai ter que reencontrar isso”, completou.