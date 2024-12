Brasileirão: quatro equipes lutam para escapar da Série B

Fluminense derrotou o Cuiabá por 1 a 0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Na briga para fugir do rebaixamento, o Fluminense derrotou o Cuiabá por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, 5, no Maracanã, pela penúltima rodada do Brasileirão. O gol do jogo foi marcado por Serna, no segundo tempo.

O resultado no Rio de Janeiro definiu a queda do do Criciúma para a segunda divisão nacional, que se junta a Cuiabá e Atlético-GO.

A vitória do RB Bragantino fora de casa por 2 a 1 contra o Athletico-PR, embolou a disputa no Z-4 e coloca o Tricolor das Laranjeiras em risco. A definição será na última rodada, marcada para o próximo domingo, 8, com todos os jogos programados para às 16h.

Com isso, quatro clubes lutam para escapar da Série B de 2025: Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense e RB Bragantino.

Atlético-MG e Athletico-PR fazem confronto direto na Arena MRV, em Belo Horizonte. No Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o RB Bragantino recebe a visita do já rebaixado Criciúma. Já o Fluminense decide sia permanência na Série A na fora de casa contra o Palmeiras, no Allianz Parque, que briga pelo título.