Retorno das torcidas mistas no Ba-Vi: autoridades comentam possibilidade

Último clássico Ba-Vi com as duas torcidas foi realizado em 2018 - Foto: Maurícia da Matta / EC Vitória

Os torcedores de Bahia e Vitória aguardam ansiosos o retorno das suas respectivas torcidas aos estádios para os clássicos em 2025. Desde 2018, tanto a Arena Fonte Nova quanto o Barradão ficaram sem as canções e o apoio apaixonado das torcidas organizadas, em virtude da proibição das torcidas mistas devido a questões de segurança.

No entanto, as discussões entre os dirigentes dos clubes e os órgãos de segurança pública seguem em andamento, com o objetivo de realizar ajustes que viabilizem a presença de ambas as torcidas nos estádios da Bahia, dando esperança aos apaixonados pelas equipes para o retorno das arquibancadas vibrantes nos próximos confrontos.

Plano de avaliação das torcidas organizadas

O Tenente Coronel Francisco Menezes Júnior, chefe do Batalhão Especial de Policiamento de Eventos (BEPE), conversou com o Portal A TARDE sobre o andamento das conversas para a volta das torcidas mistas. De acordo com o oficial, o BEPE está em constante contato com o Ministério Público da Bahia (MP-BA) para realizar uma avaliação detalhada sobre o comportamento das torcidas organizadas durante as partidas com torcida única.

“Agora, no próximo dia 8, termina o Campeonato Brasileiro, e teremos mais tempo para fazer nosso planejamento. Já estamos em reunião com o Ministério Público, alinhando alguns procedimentos para avaliarmos o comportamento das torcidas. Será importante que também envolvamos os clubes nesse processo para tomarmos a decisão mais adequada possível. Precisamos fazer um balanço do ano de 2024 e verificar se houve alguma melhora nas questões relacionadas à torcida única”, disse o Tenente Coronel.

Críticas à torcida única

O Secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Davidson Magalhães, se mostrou contra a medida da torcida única, considerando-a uma “anomalia”. Para ele, a segurança pública do estado possui capacidade para garantir a segurança nas partidas e campanhas de conscientização seriam essenciais para promover a convivência pacífica entre as torcidas.

“Acho que é uma anomalia ter torcida única. O nosso sistema de segurança é capaz de organizar o maior carnaval do mundo, então temos a competência para lidar com isso. A questão não está dentro dos estádios, mas fora deles. Precisamos fazer um esforço conjunto, com o apoio do Ministério Público e das torcidas, para retomar a rivalidade saudável entre os torcedores, que é um espetáculo à parte do futebol. Vamos trabalhar para que, no ano que vem, possamos ter o retorno das duas torcidas no Ba-Vi”, pontuou o secretário.

Posicionamento dos clubes

Em outubro, o Portal A TARDE consultou as duas equipes sobre suas posições quanto à possibilidade de retorno da torcida mista. O Bahia demonstrou preocupação, afirmando que não percebeu mudanças nas políticas de segurança pública que justifiquem a alteração nas regras de presença de torcidas, desde a proibição em 2018.

Por outro lado, o Vitória se mostrou favorável ao retorno das duas torcidas. Fábio Mota, presidente do Leão, garantiu à reportagem que o clube apoia o possível retorno das torcidas mistas nos clássicos Ba-Vi, considerando que isso é fundamental para o espetáculo do futebol baiano.

Conclusão

O debate sobre a volta das torcidas mistas no Ba-Vi continua, com diferentes opiniões entre os clubes, autoridades de segurança pública e torcedores. A expectativa é que as discussões resultem em medidas que garantam a segurança dos envolvidos e possibilitem o retorno da tradicional rivalidade, proporcionando aos fãs o reencontro com a energia das arquibancadas no clássico que é um dos maiores do futebol brasileiro.