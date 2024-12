Vitória marca coletiva para divulgar planejamento da temporada 2025

Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Depois de garantir a vaga na Copa Sul-Americana com uma rodada de antecedência, o Vitória já começou a planejar a temporada 2025. Na segunda-feira, 9, um dia após 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, na qual o Rubro-Negro enfrenta o Flamengo, o presidente Fábio Mota e o diretor de futebol Manequinha Tanajura participarão de entrevista coletiva para tratar de assuntos do próximo ano. O evento acontecerá no Barradão, às 10h.

Leia mais:

>> Presidente do Sport prega união entre clubes do Nordeste: "Nos unir"

>> Artilheiro do Brasileirão, Alerrandro diz que vai 'secar' Yuri Alberto

>> Grupos do novo Mundial de Clubes são definidos em sorteio da Fifa

A permanência do treinador Thiago Carpini será um dos temas que serão discutidos na coletiva. O comandante tem contrato com o clube baiano até o final deste ano, mas já existem conversas para a renovação do vínculo do técnico. Além disso, os jogadores que estão de saída, aqueles que permanecerão para a próxima temporada e os possíveis reforços também serão assuntos da entrevista.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Rubro-Negro, o Plano de Gestão e a proposta orçamentária da temporada 2025 também serão discutidas neste mês de dezembro. Uma reunião do Conselho Deliberativo do clube acerca do exercício do ano que vem está marcada para o dia 16, uma segunda-feira.

O Vitória enfrenta o Flamengo, no próximo domingo, 8, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.