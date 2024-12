Presidente do Sport prega união entre clubes do Nordeste: "Nos unir"

Yuri Romão, presidente do Sport - Foto: Divulgação | SCR

Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, o futebol nordestino terá cinco representantes na Série A e, para Yuri Romão, presidente do Sport, os clubes da região precisam criar alternativas para saírem fortalecidos da temporada histórica. Nesta quinta-feira, 5, o dirigente destacou o problema da logística no Brasileirão e convocou uma reunião entre as equipes do Nordeste para tratar alguns assuntos do próximo ano.

"Precisamos nos juntar. Eu falei com o Geraldo Luciano [foi vice-presidente do Fortaleza], que é executivo de futebol e CEO de grandes empresas corporativas, de que precisamos nos organizar e criar uma agenda entre os clubes do Nordeste. Temos muitas questões a serem tratadas, especialmente de logística, e acredito que podemos nos unir. Devemos programar uma reunião entre os cinco presidentes da Série A do Nordeste para janeiro", revelou o presidente do Sport.

O recorde de clubes da região disputando a primeira divisão havia sido em 2018, 2019, 2020 e 2021, quando quatro times representaram o Nordeste na Série A. Para Yuri Romão, entretanto, a geopolítica do futebol mudou e ações que busquem ativações conjuntas entre as equipes passaram a ser essenciais para o futuro do desempenho nordestino.

"Nós estamos juntos porque o Nordeste passou a figurar como um grande player do futebol. A partir de agora precisamos ter esse diálogo. Estamos falando de uma região extremamente populosa, com atrações que vão além do esporte, como o turismo. Podemos pensar em ações que visem ativações conjuntas e também medidas que nos auxiliem com as questões de viagens", apontou gestor.