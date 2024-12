Artilheiro do Brasileirão, Alerrandro diz que vai 'secar' Yuri Alberto

Alerrandro comemorando - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A, Vitória e Corinthians possuem um fator positivo em comum: os artilheiros da competição. Alerrandro, camisa 9 do Leão, e Yuri Alberto, camisa 9 do Timão, somam 14 gols cada, disputando a liderança entre os goleadores.

As duas equipes estão com os seus objetivos cumpridos na temporada. O rubro-negro já garantiu a vaga na Copa Sul-Americana de 2025 ao empatar em 1x1 contra o Grêmio nesta quarta-feira. No dia anterior, o alvinegro derrotou o Bahia por 3x0, classificando para a Libertadores.

Leia mais:

>>Wagner Leonardo sobre futuro: "Se me negociarem, é com Mota"

>>Neris recebe 3º cartão amarelo e não joga a última rodada da Série A

>>Carpini avalia desempenho do Vitória na Série A e aponta "convicção"

No entanto, o campeonato para os goleadores ainda está em aberto e só será definido na última rodada. Além da dupla, o jovem Estevão, do Palmeiras, também não está descartado, tendo em vista que soma 13 gols.

Artilharia do Campeonato Brasileiro:

Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrandro (Vitória) - 14 gols Estevão (Palmeiras) - 13 gols Pedro (Flamengo), Wesley (Internacional), Luciano (São Paulo) e Raphael Veiga (Palmeiras) - 11 gols

Na melhor temporada da carreira, com 20 gols e sete assistências, Alerrandro busca voos ainda maiores, como a chuteira de ouro da competição. Por isso, após o gol marcado contra o Grêmio, o camisa 9 brincou sobre secar o concorrente na última rodada, além de esperar fazer a sua parte contra o Flamengo.

"Eu mandei mensagem para ele [Yuri Alberto] antes do jogo contra o Bahia, que a gente jogou junto na Seleção. Dei os parabéns. Ele merece muito, a gente conversou muito do momento que a gente viveu, muito parecido. Agora a gente está meio que no momento igual também. Fico muito feliz por ele, pela minha temporada. Mas é poder ir para o Maracanã, fazer mais um gol e ajudar minha equipe com a vitória ou empate, e se Deus quiser, secar ele aí para não fazer o gol", brincou o artilheiro.

Para Alerrandro cumprir o objetivo, o elenco todo está mobilizado e contente, como garantiu Thiago Carpini: "A gente fica muito feliz com o momento dele, não sei se já aconteceu isso aqui. É história. Os atletas comentaram que o grupo ia fazer de tudo para Alerrandro conseguir esse objetivo. Achei isso uma grandeza do nosso elenco".

Na última rodada, o Leão enfrentará o Flamengo, enquanto o Corinthians visita o Grêmio. Os dois confrontos ocorrem às 16h deste domingo, 8.