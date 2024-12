Wagner Leonardo sobre futuro: "Se me negociarem, é com Mota"

Wagner Leonardo., zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em entrevista após o empate do Vitória com o Grêmio, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Wagner Leonardo abordou seu futuro no clube baiano. Com contrato até 2028, o capitão do Leão da Barra foi questionado sobre as especulações que envolvem seu nome, com frequentes rumores de interesse de outros clubes, especialmente após a boa temporada em 2024. A informação é do portal Itatiaia.

"Eu tenho contrato com o clube. Pretendo seguir o contrato. Agora, se o clube decidir me negociar, isso é com Fábio [Mota, presidente do Vitória] e meu empresário. Minha cabeça segue focada no Vitória", declarou o jogador, que foi um dos principais responsáveis pela boa campanha do Vitória, ajudando o clube a conquistar o título do Campeonato Baiano e garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025, além de marcar seis gols em 55 jogos na temporada.

Embora o contrato de Wagner com o Vitória vá até 2028, o zagueiro, de 25 anos, afirmou que está concentrado no clube, mas não descartou uma possível saída. A multa rescisória de sua contratação é de R$ 350 milhões para times do Brasil e de 100 milhões de euros (cerca de R$ 588 milhões) para o mercado internacional, o que torna sua permanência no Leão mais segura, mas ainda assim suscetível a negociações.