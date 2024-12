Carpini avalia desempenho do Vitória na Série A e aponta "convicção"

Carpini comemorando vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Em um ano de altos e baixos, o Vitória praticamente encerrou a temporada, conseguindo a tão sonhada vaga na Copa Sul-Americana, além da permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 4, pela 37ª rodada, o Leão recebeu o Grêmio e ficou no empate em 1x1, alcançando a pontuação necessária.

Após o resultado, o treinador Thiago Carpini, que comanda o rubro-negro desde a 7ª rodada, avaliou o desempenho da equipe no ano. Em fala, o comandante relembrou os momentos de dificuldade, onde não via uma reação, mas pontuou as convicções e a fé nos frutos.

“Teve momentos que a gente não saía do lugar, mas se não acreditasse na reação não teria vindo para cá. Eu tive essa convicção, comprei algumas brigas que achei necessárias. Mas faria tudo que fiz novamente, porque sempre acreditei que podíamos ajudar o Vitória, não só dentro de campo. Em momento algum duvidei. A gente via a entrega no dia a dia, o bom ambiente. Tinha que dar certo”, relembrou Carpini.

Leia mais:

>>Brasileirão pode decretar últimos rebaixados ainda nesta rodada

>>1º turno do Bahia x 2º turno do Vitória: Qual o melhor?

>>Fluminense recebe o Cuiabá podendo se garantir na Série A em 2025

Para o aproveitamento melhorar, saindo da 19ª posição e indo para a 11ª, o Vitória contou com o apoio incansável da sua torcida, que fez inúmeras festas ao longo do ano, o que foi destacado pelo treinador do clube.

“[A torcida é] fantástica, de arrepiar. Obrigado pelo apoio, pelos corredores, o Aeronego, pelas críticas que nos fizeram melhorar, desde que sejam respeitosas. Elas foram fundamentais, fizeram parte da nossa caminhada. Obrigado pelo carinho, pela maneira que me recebeu, que recebeu a minha comissão. Espero que seja um "até breve". Vamos esperar a minha renovação ser concluída", elogiou o comandante.

Para a próxima temporada, o Leão terá um calendário lotado, com cinco competições, são elas: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Sobre o aumento na quantidade de jogos, Carpini pediu a paciência dos torcedores, garantindo que irá priorizar as competições certas..

"Nos próximos dias a gente deve caminhar e continuar com nosso projeto. Teremos um ano cheio, com cinco competições. Os atletas precisam descansar agora. Voltarão a partir do dia 8 [de janeiro] e já jogam dia 12. Peço paciência. Equipes do interior se preparam com antecedência. A gente vai entregar esse nível de compromisso", disse o treinador.

"O torcedor quer ouvir que nós vamos brigar pelo título, e eu também gostaria. Se for possível, nós vamos entregar tudo o que tiver ao nosso alcance, porque essa não é a realidade do Vitória. Nós temos que ter esse entendimento, as coisas estão sendo ajustadas, os processos estão sendo estabelecidos, melhorando em todos os departamentos. Nosso foco é o Campeonato Brasileiro e vamos, sem dúvidas, entregar o nosso melhor", garantiu Carpini.

O próximo duelo do Leão será neste domingo, 8, pela 38ª rodada do Brasileirão. O duelo será contra o Flamengo, no Maracanã, às 16h.