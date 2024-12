Fluminense recebe o Cuiabá podendo se garantir na Série A em 2025

Fluminense não vence há seis jogos, desde o triunfo sobre o rival Flamengo na 30ª rodada - Foto: Marcelo Goncalves | FFC

Fluminense e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (5), a partir das 20h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, em confronto que tem contornos decisivos para o Tricolor. A equipe das Laranjeiras, que soma 40 pontos, garantirá sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro caso vença e o Bragantino (que encara o Athletico-PR no mesmo horário em Curitiba) não saia vencedor na rodada (os paulistas têm 38 pontos). O duelo terá transmissão da Rádio Nacional. A locução será de André Marques, com comentários de Waldir Luiz e reportagem de Carlos Molinari.

A expectativa é de grande público no Maracanã. O Fluminense realizou uma promoção, reduzindo o preço dos ingressos para a partida que pode trazer a salvação da temporada tricolor.

Ambas as equipes vêm em má fase. O Fluminense não vence há seis jogos, desde o triunfo sobre o rival Flamengo na 30ª rodada, em 17 de outubro. O Cuiabá (já rebaixado à Série B) teve como última vitória na competição um 2 a 0 sobre o São Paulo, pela 29ª rodada no início de outubro. A equipe do Pantanal tem apenas seis vitórias em todo o campeonato, somando 30 pontos.

O técnico Mano Menezes tem dois desfalques certos por suspensão: Paulo Henrique Ganso foi expulso na última partida, contra o Furacão, e Felipe Melo segue fora por punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Já o Cuiabá, que não tem mais objetivos na temporada, convive com atletas em fim de contrato ou liberados. O volante Filipe Augusto e o atacante Jonathan Cafú, por exemplo, já não atuam mais pelo clube. Em compensação, o zagueiro Bruno Alves retorna de suspensão e estará à disposição do técnico Bernardo Franco.

A vitória do Flamengo sobre o Criciúma por 3 a 0 na última quarta-feira (4) facilitou a vida do Fluminense na briga pela continuidade na primeira divisão. O time catarinense estacionou nos 38 pontos. Uma vitória do Tricolor sobre o Cuiabá já tornará matematicamente impossível que o Tigre ultrapasse o Flu, e rebaixará o Criciúma.

Caso não vença (ou caso o Massa Bruta derrote o Furacão), o Fluminense decidirá seu futuro em um difícil compromisso contra o Palmeiras, fora de casa pela última rodada do campeonato, no próximo domingo (8). Já Bragantino e Criciúma se enfrentam em Bragança Paulista no mesmo dia.