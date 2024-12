Mbappé perde pênalti e Real amarga derrota para o Bilbao na La Liga

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid - Foto: Thomas Coex/AFP

A quarta-feira de futebol europeu foi marcada por resultados importantes nas principais ligas do continente. O Manchester City espantou a crise ao vencer o Nottingham Forest com tranquilidade, enquanto o Real Madrid tropeçou mais uma vez, desta vez diante do Athletic Bilbao, e viu sua fase irregular se estender na temporada. Na liderança do campeonato inglês, o Liverpool empatou com o New Castle em um jogo emocionante com seis gols.

No Etihad Stadium, o Manchester City encerrou uma sequência de sete jogos sem vencer ao bater o Nottingham Forest por 3 a 0. Com gols de Bernardo Silva, De Bruyne e Doku, o time de Pep Guardiola retornou ao G-4 da Premier League, com 26 pontos, nove atrás do Liverpool, que é o líder da competição.

Ainda na Inglaterra, Newcastle e Liverpool se enfrentaram e empataram por 3 a 3 no duelo que ficou marcado pela atuação do egípcio Mohamed Salah, que marcou dois gols e participando de outro. Entretanto, uma falha do goleiro Kelleher nos minutos finais permitiu que o Alvinegro igualasse o placar.

Já no campeonato espanhol, o Real Madrid sofreu uma derrota amarga por 2 a 1 para o Athletic Bilbao. O francês Kylian Mbappé perdeu mais um pênalti, o segundo nos últimos três jogos, e viu os erros individuais do time merengue custarem caro.

Mesmo com um gol de Jude Bellingham, o Real não conseguiu evitar a derrota para o time basco, que chegou à marca de dez partidas sem perder e se consolidou no G-4 da La Liga.

Confira os outros resultados do futebol europeu desta tarde:

Everton 4 x 0 Wolverhampton

Southampton 1 x 5 Chelsea

Arsenal 2 x 0 Manchester United

Aston Villa 3 x 1 Bretford