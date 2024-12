Peñarol e River Plate terão jogos com portões fechados na Libertadores

Copa Libertadores - Foto: Luis ROBAYO / AFP

As primeiras partidas de Peñarol e River Plate na Libertadores de 2025 serão com portões dechados. Os clubes foram punidos pela Conmebol por uso constante de artefatos de pirotecnia nos confrontos de mata-mata da competição continental. O comunicado sobre as penalidades foram divulgadas na manhã desta quarta-feira, 4.

As situações ocorreram nos jogos das semifinais entre River Plate x Atlético-MG e Peñarol x Botafogo. Na ocasião, os dois brasileiros superaram os confrontos e se classificaram para a final.

As equipes ficarão três jogos sem torcedores e pagarão uma multa em dinheiro. O River foi multado em 100 mil dólares, o equivalente a R$ 605 mil, enquanto o Peñarol vai desembolsar 263 mil dólares, cerca de R$ 1,5 mihões.

Vale salientar que as penas foram aplicadas de maneira distinta. Ainda na luta por classificação para a Liberta no Campeonato Argentino, o River terá pena de um jogo sem torcedores. Já o Penãrol foi penalizado de maneira mais pesada e terá as arquibancadas vazias em três compromissos.