Rio e Niterói apresentam ao COB candidatura para sede do Pan em 2031

Rio de Janeiro e Niterói se candidatam a sede do Pan em 2031 - Foto: Rafael Bello / COB

As cidades do Rio de Janeiro e de Niterói apresentaram nesta terça-feira (3) ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) candidatura conjunta para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. Na semana passada, o projeto foi apresentado pelas cidades à Panam Sports, responsável pela realização dos Jogos. A decisão será tomada em 2025, em assembleia geral da entidade.

Segundo o prefeito do Rio, Eduardo Paes, a candidatura conjunta consolida a vocação e o protagonismo do Rio, ao lado de Niterói, em cumprir o papel de receber grandes eventos, além de deixar um legado importante para as cidades e para toda a região metropolitana.

Paes lembrou que o projeto das duas cidades vai ser beneficiado diretamente pelo legado deixado pela realização dos Jogos Pan e Parapan-Americanos de 2007, além dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. “Temos uma vantagem comparativa que é a de não haver a necessidade de grandes investimentos. Os equipamentos esportivos estão prontos, bem cuidados, funcionais, e tenho a certeza de que vamos apresentar uma candidatura com muito legado para as cidades, com muito ganho para a população e, acima de tudo, uma candidatura vencedora.”

Para o prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, a vantagem da candidatura conjunta é dar mais sustentação aos projetos. Neves ressaltou a tradição esportiva de Niterói, que já revelou vários medalhistas olímpicos. “A candidatura Rio-Niterói é a mais forte para trazer o Pan-Americano de 2031 para o Brasil. Acredito que vai dar tudo certo. Estamos muito animados para trabalhar junto com o Eduardo e a sua equipe nesse projeto, que vai deixar um legado extraordinário para o Rio e, agora, junto com Niterói e região metropolitana.”

De posse da carta que oficializa a postulação conjunta, o COB vai elaborar o procedimento de escolha da representante do Brasil na disputa pela sede do Pan 2031. Cada país pode apresentar somente uma candidatura e, além do Rio e de Niterói, São Paulo já oficializou seu interesse em organizar o evento. O COB tem até 31 de janeiro de 2025 para apresentar a candidatura brasileira à Panam Sports, entidade continental responsável pelos Jogos Pan-Americanos.

A escolha da sede ocorrerá na Assembleia Geral da Panam Sports, durante a realização do Pan Júnior, em Assunção, no Paraguai, em agosto do próximo ano.

Para o presidente do COB, Paulo Wanderley, a candidatura conjunta pode ser uma vantagem para as duas cidades em relação à concorrência com São Paulo. “A candidatura compartilhada é uma tendência do Comitê Olímpico Internacional. É um evento multiesportivo. São mais de 30 campeonatos pan-americanos em uma semana, de todas as modalidades”, explicou.