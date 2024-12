Cruzeiro x Palmeiras: saiba onde assistir e possíveis escalações

Mineirão será o palco do jogo decisivo de Cruzeiro e Palmeiras elo Brasileirão - Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Com objetivos distintos, Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 4, logo mais às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Vice-líder do Brasileirão, o Verdão vem de derrota para o líder Botafogo e só pensa na vitória para ter chances de título. Em má fase, a Raposa é adversária direta do Bahia por uma das vagas a Copa Libertadores de 2025 e quer entrar no G-8. A equipe mineira está há três jogos sem vencer e está atrás o Esquadrão (50) e do Corinthians (53).

Onde assistir:

Globo (TV aberta) Premiere (Pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Arbitragem:

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA) - RS

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (FIFA) - RS

Assistente 2: Eduardo Gonçalves da Cruz - MS

Árbitro de vídeo (VAR): Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA) - RS

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro - RS

Cruzeiro

O técnico Fernando Diniz tem problemas para escalar o Cruzeiro. Ele não terá o volante Lucas Romero e o meia Barreal, que estão suspensos. Outros desfalques são o volante Matheus Henrique (costela quebrada) e os centroavantes Kaio Jorge (lesão muscular na coxa direita), Rafa Silva (lesão muscular na coxa direita) e Juan Dinenno (lesão ligamentar no joelho direito).

Os volante Walace e o ponta Gabriel Veron desfalcaram o time contra o RB Bragantino por causa de desgaste físico e são dúvidas. Caso reúnam condições de jogo, eles substituem por Romero e Barreal. Do contrário, Peralta ou Ramiro surgem como opções.

Provável escalação: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Fabrizio Peralta (Walace/Ramiro), Lucas Silva e Mateus Vital; Matheus Pereira, Tevis (Kaique Kenji/Gabriel Veron) e Lautaro Díaz.



Palmeiras

Abel Ferreira tem os desfalques do lateral-direito Marcos Rocha e do zagueiro Gustavo Gómez, que estão suspensos. Mayke e Murilo devem ser os substitutos. Com Felipe Anderson e Rony em momento de instabildidade, Dudu e Flaco López são as opções.

Provável escalação: Weverton; Mayke, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu), Estêvão William e Rony (Flaco López).