Após vencer o Bahia, Corinthians confirma Ramón Díaz para 2025

Ramón Díaz seguirá com Corinthians em 2025. O diretor executivo do time, Fabinho Soldado, confirmou na noite desta terça-feira, 3, a permanência de Ramón e Emiliano Díaz para a próxima temporada. O pronunciamento aconteceu após a vitória por 3 a 0 contra o Bahia, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

"Só para ficar claro que não iríamos armar uma coletiva, mas para deixar esclarecido sobre os nossos treinadores: já tinham contrato até o fim de 2025 e já conversamos sobre 2025, agora em forma oficial, para que fique claro, seguimos no trabalho" disse.

"Temos ainda um objetivo no jogo contra o Grêmio, mas pensamos em 2025, planejar melhor, para que o Corinthians continue brigando por títulos e conquistando. Quero deixar claro a permanência da nossa comissão técnica para 2025", completou.

Ramón tem contrato com o time até o final de 2025 e chegou no Parque São Jorge quando o Corinthians tinha apenas uma vitória e estava na 17ª posição, o primeiro time na zona de rebaixamento. Atualmente, o time soma oito vitórias consecutivas.