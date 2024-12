Com novidades, Bahia está definido para pegar o Corinthians; confira

Corinthians e Bahia fazem jogo que vale vaga na Libertadores em SP - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia está definido para o jogo decisivo contra o Corinthians, nesta quarta-feira, 3, às 20h, na Neo Quimica Arena, pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni promoveu quatro mudanças no time Tricolor para o jogo em São Paulo.

Leia mais:

A primeira delas é o retorno de Marcos Felipe no gol, no lugar de Adriel. Na lateral-direita, Santi Arias retoma a posição e Gilberto volta a ser opção no banco.

Criticado pela fiel torcida por suas últimas atuações, o volante Jean Lucas sai do time e Nicolás Acevedo volta a equipe após a grave lesão que o afastou dos gramados. Outra novidade é Thaciano, que volta aos onze iniciais no lugar de Ademir.

Com isso, o Esquadrão vai a campo contra o Timão com Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Lucho Rodríguez.

Precisando do triunfo para garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2025, o Esquadrão de Aço ocupa a 7ª posição na tabela de classificação da Série A, com 50 pontos somados.