Com Rezende de volta, Bahia divulga relacionados de olho no Corinthians

Rezende durante o treino do Bahia - Foto: Leticia Martins | ECBahia

Após nove jogos afastado dos treinamentos se recuperando de uma lesão na coxa, o volante Rezende voltou a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni. Com a presença do meio-campista, a lista de relacionados foi divulgada pelo Bahia para o duelo contra o Corinthians, marcado para às 20h, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o jogo que pode garantir a vaga na Libertadores, o Esquadrão de Aço segue sem contar com os zagueiros David Duarte, diagnosticado com uma lesão múscular na coxa, e Victor Cuesta, por opção técnica do treinador. O lateral-esquerdo Iago Borduchi também continua fora.

Entre os 25 jogadores convocados para o confronto, dois vão precisar ser cortados da lista final, já que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) permite apenas 23 atletas relacionados para uma partida do Brasileirão.

Veja a lista: