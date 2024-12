Baiano Dante, do Nice, será operado no joelho após lesão no menisco

Dante durante partica com o Nice - Foto: Divulgação

O defensor brasileiro Dante, capitão do clube francês Nice, sofreu uma lesão no menisco medial do joelho direito e será operado na terça-feira, 3. O baiano sofreu a contusão vitória da sua equipe sobre o Strasbourg por 2x1, no dia 24 de novembro e ficou em campo até o fim da partida. Mas, desde então, não voltou a jogar com as 'Águias', que somam duas derrotas contundentes.

A primeira delas na Liga Europa, em casa, contra o Glasgow Rangers da Escócia (4-1), e a segunda neste domingo, fora de casa, contra o Lyon (4-1) pelo Campeonato Francês.

Leia mais:

>>Relembre! Bahia goleou o Corinthians no último encontro na Neo Química

>>Torcedores do Flamengo pedem derrota diante do Criciúma: "Entreguem"

>>Palmeirenses suspeitos de participar de emboscada são presos

Aos 41 anos, o zagueiro brasileiro terá seu contrato encerrado em junho de 2025, mas, em agosto, confessou à AFP o seu desejo de renovar por mais uma temporada, até junho de 2026. Desde o início desta temporada, Dante disputou nove jogos do Campeonato Francês (Ligue 1) e três da Liga Europa.

O clube não informou uma estimativa de sua recuperação física total, mas ele deve desfalcar o time até o início de fevereiro.

O Nice ocupa a 6ª posição do Campeonato Francês e está com o departamento médico lotado, com 11 jogadores lesionados. No próximo sábado, recebe o Le Havre (16º) pela 14ª rodada da Ligue 1.