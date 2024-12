Relembre! Bahia goleou o Corinthians no último encontro na Neo Química

Thaciano comemorando gol contra o Corinthians - Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Nesta terça-feira, 3, às 20h, Bahia e Corinthians se enfrentam na Neo Química Arena pela penúltima rodada do Brasileirão 2024, em um duelo que pode decidir uma vaga na Pré-Libertadores de 2025. As duas equipes estão com a mesma pontuação, 50, e entre a 7ª e 8ª posição da tabela.

O confronto traz à tona a lembrança de novembro de 2023, quando o Tricolor goleou o Timão por 5 a 1 no mesmo estádio. Naquela ocasião, Rezende, Cauly, Thaciano (2x) e Ademir marcaram para o Bahia, enquanto Renato Augusto fez o gol de honra para o Corinthians.

Diferentemente do embate do ano passado, que foi crucial na luta do Bahia pela permanência na Série A, o duelo desta noite carrega um peso de esperança. O Tricolor busca repetir o feito e garantir, com uma vitória, uma vaga na Libertadores, algo que não acontece há 35 anos.

Caso consiga a pontuação desejada, o Bahia já estará garantido na Libertadores. Com um triunfo a mais que o Timão, mesmo que perca na última rodada, para o já rebaixado Atlético-Go, o Esquadrão se manterá em vantagem na tabela.

A última participação do Bahia na Liberta foi na temporada de 1989, na ocasião avançou até as quartas de final. Ao todo, foram três participações do Esquadrão, sendo a primeira em 1960, após o título brasileiro de 59.