Torcedores do Flamengo pedem derrota diante do Criciúma: "Entreguem"

Na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A, algumas equipes ainda estão atrás dos seus objetivos. Campeão da Libertadores de 2023, o Fluminense faz uma temporada para ser esquecida, lutando contra a zona de rebaixamento para a Série B. A situação da equipe tricolor não passou despercebida pelos torcedores do Flamengo, que querem dar uma 'ajudinha' para a queda do rival.

Nesta quarta-feira, 4, o rubro-negro carioca visita o Criciúma, pela 37ª rodada do Brasileirão, em Santa Catarina. O Tigre está dois pontos atrás do time das Laranjeiras, que pode ser ultrapassado em caso de combinação de resultados.

Campeão da Copa do Brasil e consagrado no G-6, o Rubro-negro já concluiu todos os seus objetivos da temporada, podendo atrapalhar os planos do Fluminense. Na manhã desta terça-feira, o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, foi pichado com a frase: "Entrega para o Criciúma. Que se f*da eles".

Em caso de vitória do Tigre e derrota do Flu, que enfrenta o Cuiabá na quinta-feira, o campeão da Libertadores da temporada passada retornará à zona de rebaixamento. Na 38ª rodada, o Criciúma enfrenta o Bragantino, atual 18º colocado, enquanto o tricolor visita o Palmeiras, que pode chegar brigando pelo título Brasileiro.