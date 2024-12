Vitória x Grêmio: saiba onde assistir e possíveis escalações

Duelo entre Grêmio e Vitória no 1ºª turno - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Já garantido na elite do Brasileirão em 2025 e buscando a vaga na Copa Sul-Americana, o Vitória recebe o Grêmio nesta quarta-feira, 4, pela 37ª rodada do Campeonato. A partida será no estádio do Barradão, com previsão de início para às 20h.

O Leão enfrenta os tricolores na 10ª colocação da competição, com 45 pontos e três vitórias nos últimos cinco jogos. Os gaúchos estão logo atrás, na 11ª posição, com 44 pontos e apenas um triunfo nos últimos cinco jogos.

O momento das duas equipes é bem diferente, isso porquê o rubro-negro está na sua melhor fase do Brasileirão, com umas das melhores campanhas do returno, e 20 pontos somados nos últimos 10 jogos. O Grêmio, por sua vez, não se mostra muito satisfeito com os últimos resultados, somando três derrotas, quatro empates e três triunfos em 10 jogos.

No encontro do primeiro turno, o resultado positivo foi para os tricolores, que aplicaram 2x0 jogando em Caxias do Sul. Na ocasião, o Leão encarou uma sequência negativa de quatro derrotas em cinco jogos.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Wagner Leonardo, Edu, Neris e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Ricardo Ryller, Gustavo Silva e Janderson; Alerrandro.

Provável escalação do Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti e Dodi; Soteldo, Cristaldo e Avarena; Braithwaite.

Ficha técnica:

Horário: 20h

Local: Barradão

Onde assistir: Premiere