Sporting lança novo uniforme com filho de Cristiano Ronaldo de modelo

- Foto: Reprodução

O filho de Cristiano Ronaldo, um dos ídolos do Sporting, virou o modelo do lançamento da nova camisa do clube português. O terceiro uniforme, com o número 7, foi vestido por Cristiano Ronaldo Jr.

O número marca a carreira do veterano atacante, hoje no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Nas redes sociais, o Sporting anunciou a camisa com a frase "O próximo 7 podes ser tu!".

Na camisa usada por Júnior, o clube apresentou o slogan da campanha, em inglês: "We are our legacy" (Nós somos o nosso legado), escrito acima do número 7 nas costas. Aos 14 anos, ele segue os passos do pai e já passou pelas categorias de base do Manchester United e da Juventus. Ano passado, ele se juntou às divisões inferiores do Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo chegou às categorias de base do Sporting em 1997, aos 12 anos. Ele estreou na equipe principal em agosto de 2002 e disputou apenas uma temporada pelo clube, com cinco gols marcados em 31 jogos. No ano seguinte, o atacante se transferiu para o Manchester United.