Em baixa, Jean Lucas lidera estatísticas entre volantes no Brasileirão

Jean Lucas finalizou 65 vezes no Campeonato Brasileiro, sendo 21 no gol - Foto: DIvulgação | ECBahia

Um dos jogadores mais criticados pela torcida do Bahia nesta queda de desempenho no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o meio-campista Jean Lucas lidera estatísticas importantes na competição. O camisa 6, entre todos os volantes do Brasileirão, é o jogador com mais participações em gols da posição, marcando três gols e distribuiudo seis assistências na competição.

A segunda contratação mais cara da história do Esquadrão de Aço, Jean Lucas também é o volante com mais assistências e finalizações do Campeonato Brasileiro. Titular absoluto na equipe comandada por Rogério Ceni, o atleta ganha destaque em grandes chances criadas (5), sendo o segundo da posição no ranking, e em duelos ganhos no chão (127), ficando em terceiro lugar.

Jean Lucas entre todos os volantes do @Brasileirao 2024:



1º em participações em gols (9)

1º em assistências (6)

1º em finalizações (65)

1º em finalizações no gol (21)

2º em grandes chances criadas (5)

3º em duelos ganhos no chão (127)



👏👏 pic.twitter.com/qrvNJVQ56x — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 3, 2024

Os números destacados, entretanto, foram contabilizados quase todos no primeiro turno do Brasileirão. Após 20ª rodada da competição, o volante distribuiu apenas uma assistência, na vitória de virada sobre o Cuiabá, pela 36ª rodada. A queda de desempenho, portanto, tem sido alvo de críticas da torcida tricolor. Jean Lucas foi alvo de vaias de torcedores do Bahia nas partidas contra Palmeiras e Athletico-PR, disputados na Arena Fonte Nova.