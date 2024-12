Dupla Ba-Vi sobe no ranking de clubes mais valiosos do país; veja estudo

Duelo entre Bahia e Vitória disputado pela final do Campeonato Baiano - Foto: Tiago Caldas | ECBahia

A consultoria Sports Value publicou, nesta terça-feira, 3, seu estudo anual sobre os 30 clubes brasileiros mais valiosos da temporada. De acordo com o levantamento que analisou todo o ano fiscal de 2024, Bahia e Vitória subiram no ranking das equipes com maior valor de mercado em relação aos dados coletados no ano passado.

O Bahia, que apareceu em 19ª posição no exercício de janeiro deste ano, ocupa o 15º lugar, com valor de mercado em R$ 875 milhões milhões, indicando um crescimento considerável comparado aos R$ 459 milhões analisados anteriormente. Já o Vitória, que não esteve presente no estudo anterior, aparece em 29º lugar, com valuation de R$ 249 milhões.

Para chegar ao montante final de cada clube, a a avaliação da Sports Value considera todos os ativos das equipes, sendo circulante como dinheiro no caixa, além de aplicações financeiras e atuantes imobilizados, como estádio, centro de treinamento e edificações em geral. Além disso, jogadores e ativos intangíveis, ou direitos e registros disponibilizados pela Confederação Brasileira de Futebol também são levados em conta.

Campeão da Copa Libertadores, o Botafogo foi o clube que mais cresceu no estudo, chegando a 9ª posição com R$ 1,9 bilhão. O Grêmio, Fluminense e Cruzeiro foram outros destalques do relatório divulgado, enquanto o Flamengo lidera o ranking com valuation chegando a R$ 4,879 bilhões e o Palmeiras, com valor de mercado em R$ 3,956 bilhões, segue em 2º colocado.

