Bahia vacila, perde para o Corinthians e adia sonho da Libertadores

Tricolor de Aço foi superado pelo Corinthians na Neo Química Arena - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia visitou o Corinthians na noite desta terça-feira, 3, e foi derrotado por 3 a 0, em confronto válido pela penúltima rodada do Brasileirão. Memphis Depay duas vezes e Yuri Alberto marcaram para os paulistas.

O resultado negativo complicou o Esquadrão na luta pela Libertadores de 2025. O time fecha o G-8, com 50 pontos ganhos. Agora, o Tricolor torce para que o Palmeiras vença o Cruzeiro, rival direto pela vaga na competição continental, que tem 49 pontos.

Corinthians faz dois gols no primeiro tempo



Aos 11 minutos, o Corinthians abriu o marcador em Itaquera. Luciano Juba toca a bola errado, Carillo antecipa e passa para Yuri Alberto. O camisa 9 abre para Memphis Depay, que domina na direita, avança e finaliza. A bola desvia na defesa e encobre o goleiro Marcos Felipe.

Aos 13, quase o segundo dos paulistas. O lateral-esquerdo Mateus Bidu cruza na área, Yuri Alberto ajeita de cabeça e Depay finaliza de direita pra fora do gol. Na sequência, o Bahia até conseguiu marcar um gol com Lucho Rodríguez, contudo a assistente Maíra Mastella Moreira apontou o impedimento.

Com a necessidade do resultado, o Esquadrão de Aço até buscava atacar, porém errava passes e falhava na transição. Além disso, o Tricolor não conseguia conter o avanço dos laterais corintianos Bidu e Matheuzinho.



E para piorar a situação do Bahia, o goleiro Marcos Felipe se envolveu em uma dividida com Yuri Alberto, caiu de mau jeito e sentiu o ombro direito. Ele foi substituído aos 25 minutos por Adriel, que vinha sendo titular na meta Tricolor.

Aos 28 minutos, o Bahia chega pela primeira vez com mais perigo. Caio Alexandre dá bom passe para Santi Arias dentro da área. O lateral-direito tricolor domina e finaliza pra fora do gol.

No fim do primeiro tempo, o Bahia falha na defesa e quase entrega o ouro. Matheuzinho domina e cruza na área. Rodrigo Garro aparece livre, desvia e manda fora.

Nos acréscimos, o Corinthians ampliou. Caio Alexandre vacila e o alvinegro agradeceu. Carrillo rouba a bola, avança e dá a assistência para Yuri Alberto. Em grande fase, o camisa 9 finaliza de pé direito sem chances para Adriel, que saiu mal do gol.

⏱️ Fim do 1º tempo em Itaquera: Corinthians 2x0 Bahia. pic.twitter.com/NuN9H0e6Oz — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) December 3, 2024

Corinthians pressiona e amplia o marcador na etapa final

Tranquilo no jogo, o Corinthians empilhava oportunidades perdidas. No início do segundo tempo, Breno Bidon dentro da área quase fez. Aos 14, Gabriel Xavier tentou cortas e quase marcou contra ao colocar a bola no travessão.

No minuto seguinte, Memphis Depay marca um golaço, o segundo dele no jogo. O camisa 94 solta uma bomba de pé direito na cobrança de falta na lateral da grande área. A bola bate no travessão e morre no gol.

O holandês Memphis Depay arranca em velocidade pela ponta esquerda, leva para dentro e bate cruzado. O goleiro Adriel se estica todo para fazer a defesa aos 29.

Aos 32, o Bahia finaliza pela primeira vez na etapa final. Lucho Rodríguez chuta de fora da área, e a bola passa ao lado esquerdo do gol Hugo Souza.