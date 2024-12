Ainda dá? Saiba o que o Bahia precisa para ir à Libertadores

Duelo entre Bahia e Corinthians - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ainda em busca de confirmar a classificação à Libertadores, o Bahia não vive a sua melhor fase no Campeonato Brasileiro, empilhando três derrotas nos últimos cinco jogos. O desempenho negativo no segundo turno colocou em risco a vaga na principal competição do continente, que agora não depende mais de si.

Nesta terça-feira, 3, a equipe tricolor entrou em campo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, e sofreu a derrota por 3x0, sendo ultrapassada pelo Timão. Desta maneira, ainda na rodada, o Esquadrão pode ser passado pelo Cruzeiro e sair da zona de classificação.

Leia mais:

>>Após vencer o Bahia, Corinthians confirma Ramón Díaz para 2025

>>Vitória x Grêmio: Leão tenta manter viva a chance de ‘Liberta’

>>Ceni cita erros contra o Corinthians e mira vaga na Libertadores

A Raposa entra em campo nesta quarta-feira, 4, diante do Palmeiras, no Mineirão, às 21h30. Caso conquiste os três pontos, o Bahia verá o time mineiro atingir os 52 pontos, enquanto permanecerá com 50, caindo para a 9ª colocação.

Para seguir sonhando com a vaga, após 35 anos, o Bahia tem possíveis cenários para a torcida dos tricolores:

Em caso de vitória do Cruzeiro contra o Palmeiras, o Bahia precisa vencer o Atlético-GO, na última rodada, e torcer contra o Corinthians, que visita o Grêmio, e o Cabuloso, que enfrenta o Juventude.

Em caso de empate ou derrota do Cruzeiro, o Bahia volta a depender de si para classificar à Libertadores. Para isso, precisará vencer o Dragão no domingo, 8, na Arena Fonte Nova, às 16h.

Segundo o Departamento de matemática e estatística da UFMG, o Bahia ainda tem 81% de chance de disputar a Liberta em 2025. A última participação da equipe tricolor foi em 1989, quando avançou até as quartas de final.

A competição é o principal objetivo da equipe na temporada, que passou mais de 30 rodadas do Brasileirão no G-8. Em coletiva após a partida contra o Corinthians, o treinador Rogério Ceni seguiu projetando a classificação, precisando fazer um bom jogo contra o Atlético-Go.

"Independente do impacto [da derrota], temos que entregar o último triunfo em casa. Temos que tentar absorver. Sei que é difícil, dependemos de outros resultados agora, mas temos que fazer nossa obrigação dentro de casa e chegar aos 53 pontos para ver o que acontece", declarou.