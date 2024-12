Ceni cita erros contra o Corinthians e mira vaga na Libertadores

Rogério Ceni demonstrou chateação com erros e foca na conquista da vaga na Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Com atuação ruim, o Bahia perdeu por 3 a 0 para o Corinthians, na noite desta terça-feira, 3, na Neo Química Arena, em confronto válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Memphis Depay duas vezes e Yuri Alberto fizeram os gols dos paulistas.

Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni lamentou a derrota em São Paulo. O comandante tricolor crê que a falta de atenção foi o principal fator para o revés no confronto direto por vaga na Copa Libertadores. Ele também falou sobre as mudanças na escalação em relação ao último jogo.

"Nossa escolha foi boa diante do que o Corinthians vinha apresentando com esse losango no meio de campo. Eles têm muita qualidade técnica, atacantes decisivos, a confiança lá no alto. Acho que optamos pela maneira correta de marcar, mas fomos infelizes na bola que nós perdemos na saída de jogo, uma bola simples. E pesa o lado psicológico de sofrer o gol, a torcida vem junto. E aí mais um erro na reta final. A gente estava melhor no jogo, poderíamos voltar melhor do intervalo, aí tomamos o segundo gol que mata a partida", disse Ceni.

"Acho que o principal para o placar foram erros de passe, erros de bola mais simples. Tentamos com o Nico fazer uma marcação de três contra dois. Juba e Arias tinham função de fazer o ataque ao espaço pela linha de fundo. A gente queria ter igualdade no setor de meio e superioridade atrás. Acho que o sistema foi bem feito", acrescentou o treinador.

O resultado negativo deixa a luta pela vaga na Libertadores complicada para o Esquadrão de Aço. O time de Rogério Ceni, que fecha o G-8 com 50 pontos, torce contra o Cruzeiro, concorrente direto, que encara o Palmeiras e tem um ponto a menos. Ceni foca as atenções no jogo contra o Atlético-GO, na Arena Fonte Nova, diante da fiel torcida, para garantir a classificação.

"Independente do impacto [da derrota], temos que entregar o último triunfo em casa. Temos que tentar absorver. Acho que o começo do jogo foi parelho, mas no primeiro erro, sofremos o gol. Depois, outro gol com perda de bola em nosso controle. Quando a gente erra, os adversários precisam de poucas chances para fazer gols. Sei que é difícil, dependemos de outros resultados agora, mas temos que fazer nossa obrigação dentro de casa e chegar aos 53 pontos para ver o que acontece", declarou.

Ceni foi questionado sobre o ano do Bahia. Em comparação à temporada passada, o treinador vê mudanças positivas em relação a montagem do elenco e nos resultados esportivos alcançados.

"Se você analisar friamente, em posições, você vê uma evolução. O que fica ruim é que fizemos um primeiro turno muito bom e caímos de produção na segunda parte do ano. Então há evolução de ano para ano, desde a Série B. Vamos aguardar domingo, é precipitado fazer uma avaliação do ano agora. Não podemos abaixar a cabeça e deixar tudo ir por água abaixo. Não foi o segundo turno que a gente esperava, mas temos a oportunidade e a necessidade de fechar o ano com um triunfo", concluiu.