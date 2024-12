"Vamos buscar essa vaga na Libertadores", afirma Kanu após derrota

FOCO NO OBJETIVO

Kanu durante o jogo contra o Corinthians em São Paulo - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia foi derrotado fora de casa por 3 a 0 para o Corinthians, na noite desta terça-feira, 3, na Neo Química Arena, em confronto válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Memphis Depay duas vezes e Yuri Alberto marcaram para os corintianos.

Após o jogo em São Paulo, o zagueiro Kanu fez o seu resumo da partida. O defensor lamentou o revés em Itaquera e afirmou que a equipe não foi eficiente.

Confiante, ele crê na classificação na partida contra o lanterna Atlético-GO, na Arena Fonte Nova, às 16h, marcado para o próximo domingo, 8, na rodada final da Série A.

"Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol que era necessário. Agora é descansar, temos uma decisão no domingo para o objetivo que traçamos no começo da temporada. Infelizmente, como no ano passado, vai ser na última rodada, mas se Deus quiser vamos buscar essa vaga na Libertadores", disse o camisa 4 em entrevista ao canal Premiere.

O resultado negativo deixa a luta pela vaga na Libertadores complicada para o Esquadrão de Aço. O time de Rogério Ceni, que fecha o G-8 com 50 pontos, torce contra o Cruzeiro, concorrente direto, que encara o Palmeiras e tem um ponto a menos.