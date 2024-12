Vitória x Grêmio: Leão tenta manter viva a chance de ‘Liberta’

Alerrandro pode ser o primeiro artilheiro da Série A jogando pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / ECV / Divulgação

O mais otimista torcedor do Colossal ainda sonha com um feito inédito para o time neste Campeonato Brasileiro: a conquista da vaga para a próxima Copa Libertadores. Existem chances matemáticas de os comandados pelo técnico Thiago Carpini conseguirem estar dentro do G-8 até o fim da competição. Para isso, é preciso que outros clubes tropeçem, mas, acima de tudo, que o Leão vença o seu confronto de hoje, às 20h, diante do Grêmio, em uma partida que marca também a despedida do time do Barradão em 2024.

Na penúltima rodada da competição, o Colossal, atual 10º colocado, pode chegar à marca dos 48 pontos. No entanto, o time gaúcho (11º), que também não tem mais chances de rebaixamento, mas ainda busca classificação para a Sul-Americana, vai tentar tirar o sorriso do rosto da torcida rubro-negra, que está empolgada pela campanha recente do Vitória (tem 66,7% de aproveitamento nas últimas dez rodadas do Brasileiro).

É esperado que o clima na Toca na noite de hoje seja de festa, assim como foi por quase todo o segundo turno da atual edição do Brasileirão — e não poderia ser diferente, dado que o Rubro-Negro tem a sexta melhor campanha do campeonato nesse recorte, com 30 pontos conquistados dos 51 disputados (58,8%).

Na 37ª rodada, os torcedores esperam poder continuar sonhando alto, empolgados, e com 98% de fé que o seu time do coração disputará a ‘Glória Eterna’ no ano que vem — a possibilidade de o Leão ir para a pré-Libertadores é de aproximadamente 2%, de acordo com cálculos feitos pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Vale salientar que o Vitória pensa nele em primeiro lugar, se mantém focado em conseguir levar a melhor contra o Imortal, mas também está com o secador ligado, com os olhos abertos nos compromissos que Bahia, Corinthians e Cruzeiro, os três times que estão à sua frente na tabela, ainda terão na competição.

Mais um sonho

Tem jogador do Rubro-Negro que pode terminar essa edição da Série A como o primeiro atleta da história do clube a ser o artilheiro do campeonato. O atacante Alerrandro, que já foi às redes em 13 oportunidades, está empatado em número de gols com Yuri Alberto, do Corinthians, atualmente.

O camisa 9 do Vitória ainda tem em sua cola Estevão, do Palmeiras, com 12 gols, Wesley (11), atacante do Internacional, e Raphael Veiga (11), meia do Palmeiras. Essas duas rodadas restantes definirão quem levará o Troféu Roberto Dinamite, dado pela CBF ao goleador do Brasileirão.

O prêmio, vale dizer, não é só simbólico, já que a entidade dá ao artilheiro do torneio 100 mil reais e também mais 5 mil por cada gol marcado.

A boa fase do Leão na Elite está diretamente ligada ao momento que vive a sua principal referência no setor de ataque. Alerrandro, que já foi o artilheiro do Campeonato Baiano (5 gols), só estufou as redes adversárias três vezes no primeiro turno, quando o Vitória fez apenas 15 pontos.

Já na segunda parte da competição, que foi quando o clube vermelho e preto se reencontrou com seu bom futebol, o atacante marcou dez (67,9%) dos seus tentos no Brasileirão. Contando todas as competições da temporada, Alerrandro fez 19 gols em 50 jogos.

Na rodada passada, o jogador falou com a imprensa sobre a seca de gols que teve no primeiro turno e o que fez para superá-la: “Sou um cara que trabalha muito. Independentemente do meu momento, de estar fazendo gol ou não, eu sempre trabalhei e ajudei a equipe. Tecnicamente eu não estava na minha melhor versão [no começo da Série A], mas eu corri bastante. Fico feliz que o objetivo principal foi alcançado”, disse o atacante.

Sem Matheuzinho

Um dos principais jogadores do Vitória na temporada deve desfalcar a equipe nas últimas duas rodadas do Brasileirão: o meia Matheuzinho, que esteve em campo apenas por dois minutos no embate contra o Fortaleza e precisou sair por sentir lesão no tornozelo.

Ontem, o Departamento Médico do Rubro-Negro realizou um exame de raio-x para saber a gravidade da lesão, mas não constatou uma fratura na região, que permanece inchada. Ainda há a chance, mesmo pequena, de o jogador atuar contra o Flamengo na última rodada da Série A.

O vínculo de Matheuzinho com o Vitória foi renovado recentemente e o atleta deve seguir no clube até 2028; o meia soma na temporada seis gols e dez assistências – o maior passador da equipe.