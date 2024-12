Vetado, Matheusinho não joga contra o Grêmio; veja possível substituto

Mateuzinho se lesionou durante partida contra o Fortaleza - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória se prepara para um confronto direto contra o Grêmio, nesta quarta-feira, 4, às 20h, no Barradão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes buscam garantir uma vaga na Sul-Americana, mas o Rubro-Negro enfrenta um desafio extra: a ausência de Matheuzinho.

O meia, um dos principais jogadores do time, sofreu uma lesão no tornozelo durante a partida contra o Fortaleza e está fora do restante da temporada. Para a partida, o treinador Thiago Carpini terá opções variadas para o lugar do camisa 30.

Entre os possíveis substitutos estão o meia Jean Mota, o ponta Everaldo e Gustavo Mosquito, que já substituiu Matheuzinho contra o Fortaleza. A escolha será crucial para manter a boa fase do time nos dois últimos jogos da temporada, contra o Imortal e o Flamengo.

Com isso a equipe do Portal MASSA! comparou os números dos três atletas no Brasileirão 2024 para você decidir quem é o substituto ideal de Matheuzinho. Confira:

Gustavo Mosquito x Jean Mota x Everaldo

Partidas (Titular): 20 (11) x 16 (4) x 14(3)

Gols: 2 x 1 x 2

Assistências: 3 x 0 x 0

Precisão nos passes: 90.08% x 86.29% x 87.7

Grande chance criada: 3 x 1 x 1

Finalizações (No gol): 7 (3) x 7 (4) x 7 (4)

Desarmes: 5 x 3 x 4

Nota Sofascore: 6.72 x 6.70 x 6.69