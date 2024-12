Cruzeiro x Palmeiras: CBF define portões fechados após negativa da PM

Duelo entre Palmeiras e Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Após uma longa novela, a Confederação Brasileira de Futebol definiu que a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, pela 37ª rodada do Brasileirão, será com portões fechados. O encontro será nesta quarta-feira, 4, no Mineirão, às 21h30.

No entanto, a decisão final demorou de ser decretada. Na noite desta terça-feira, 3, a CBF liberou a venda de ingressos para as torcidas, contradizendo a Polícia Militar e o Governo do estado.

Mesmo após a liberação da entidade máxima do futebol, a Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que não haveria tempo hábil para a montagem da operação de segurança. Assim, fazendo com que a CBF recuasse na decisão.

No domingo, foi definido que a partida desta quarta-feira seria sem a presença de público, mesmo com o pedido do governo de MG e do Ministério Público para que fosse feito no formato de torcida única.

A decisão não agradou o vice-governador de Minas, Mateus Simões, que criticou a decisão da CBF. Através das redes sociais, o político declarou o seu desgosto com a determinação, relembrando as punições sofridas pelas equipes de Minas.

"Somos contrários ao fechamento de portões. Nosso pedido foi de torcida única, mas se a CBF determina torcida mista, a decisão final é dela, já que o evento é privado. Infelizmente, na hora de punir o Atlético com a perda de mandos de campo a CBF foi rápida. Mas quando é um time paulista a entidade faz vista grossa, colocando o Cruzeiro em risco, e obrigando o pagador de impostos de Minas a financiar a segurança dos vândalos. Uma pena que o Palmeiras ou Flamengo tenham tratamento e benefícios que os times mineiros não recebem. Mas vamos iniciar uma discussão pública e ampla sobre os jogos em Minas. Minas tem a melhor polícia do Brasil e os nossos times contam sempre com a atuação do Estado, mas que fique claro: nenhum criminoso fantasiado de torcedor receberá proteção e esperamos a mesma postura dos clubes", escreveu o Vice-governador.

As determinações ocorreram após uma emboscada de uma organizada do Palmeiras contra um ônibus com torcedores do Cruzeiro. Na ocasião, o ocorrido deixou um morto e mais de 20 pessoas feridas em uma rodovia de São Paulo, no mês de outubro.

Sobre o caso, a Polícia Civil de São Paulo cumpriu, na manhã desta terça-feira, 3, 10 mandados de prisão contra membros da torcida organizada do Palmeiras, Mancha Verde, acusados de participar da emboscada. Além dos pedidos de prisão, são cumpridos outros 23 de busca e apreensão.

Dois homens já haviam sido presos em novembro: um no dia 26 e Alekssander Ricardo Tancredi, preso no dia 1º, indiciado pelos crimes de homicídio, lesão corporal, dano, tumulto e associação criminosa.

Os palmeirenses usaram pedaços de paus, pedras, barras de ferro e rojões. De acordo com a Polícia Civil, a Mancha queria se vingar da Máfia por uma briga que perdeu em 2022 em Minas Gerais.