MP emite parecer e clássicos em São Paulo segue com torcida única

Clássicos paulistas seguirão com torcida única em 2025 - Foto: Mauro Pimentel / AFP

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) sugeriu, através da emissão de um parecer, que os clássicos seguirão com torcida única em 2025. A medida é válida nas partidas envolvendo Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Guarani e Ponte Preta. Cientes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Paulista de Futebol (FPF) acataram a decisão.

Leia mais:

>> Peñarol e River Plate terão jogos com portões fechados na Libertadores

>> Botafogo visita Internacional podendo ser campeão nesta rodada

>> Brasil tem três cabeças de chave no Mundial de Clubes da Fifa

Desde a morte de um torcedor no clássico entre Palmeiras e Corinthians, em 2016, a FPF é sinalizada pela promotoria que apenas os torcedores dos times mandantes estejam presentes nos estádios, sendo ampliada para jogos em Campinas entre Ponte Preta e Guarani.

"Considerando que foram tomadas todas as medidas possíveis e necessárias nos últimos anos para que se conseguisse de forma pacífica a realização de jogos entre times paulistas e seus rivais regionais com a presença de suas torcidas, mas o resultado verificado é o da observância de confrontos violentos generalizados, que o Poder Público não pode e não consegue controlar, mesmo diante de todo seu aparato pessoal e jurídico. Solicito a manutenção da torcida única nas partidas disputadas entre Ponte Preta, Guarani, Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians durante todo o ano de 2025", disse o promotor Roberto Bacal.

Vale salientar que a sugestão MP-SP não obriga a FPF a aceitá-la. A entidade do futebol paulista tem acatado para evitar para não ser responsabilizada por situações violentas que ocorram nesses eventos.

"Atender integralmente a recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, para que a torcida única seja mantida em todas as competições promovidas por esta entidade no ano de 2025, em todas as partidas disputadas, entre si, pelas seguintes agremiações: Santos Futebol Clube, São Paulo Futebol Clube, Sport Clube Corinthians Paulista, Sociedade Esportiva Palmeiras, Associação Atlética Ponte Preta e Guarani Futebol Clube", informa trecho do documento assinado por Fabio Barbosa Moraes, diretor executivo do Departamento de Segurança e Prevenção de Violência da FPF.