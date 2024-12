Jogador do Vitória ganha apoio de marca para abandonar apelido "Mosquito"

Gustavo Silva, conhecido como "Mosquito" desde a infância - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Não é novidade para ninguém que o atacante Gustavo Silva, do Vitória, não gosta de ser chamado de "Mosquito", apelido que lhe foi atribuído durante a infância. Na partida desta quarta-feira, 4, no Barradão, onde o Rubro-Negro enfrenta o Grêmio pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador, em parceria com a SBP, empresa de repelentes e inseticidas, liderou uma ação visando acabar com a alcunha.

A ação faz parte da campanha "Jogando contra o Mosquito", que busca conscientizar jogadores, funcionários e torcedores sobre a importância de combater os vetores de doenças como dengue, chicungunya e zika vírus. A iniciativa é uma parceria com o Vitória.

"Depois de tantos apelos não atendidos, eu achava impossível tirar o Mosquito, mas a SBP conseguiu (risos)", brincou o jogador, aliviado. "Brincadeiras à parte, acho muito legal todo o trabalho que SBP faz na conscientização e no combate aos insetos transmissores de doenças. Fico feliz de poder representar uma marca tão importante para a saúde de milhões de pessoas", completou Gustavo.

Nesta quarta-feira, o jogador voltou a reclamar sobre o apelido, deixando claro nas redes sociais que está decidido a deixar o "Mosquito" no passado. "Galera, já chega de me chamar de Mosquito por aí, né?!", escreveu o jogador em publicação do Vitória.

Comentário publicado por Gustavo Silva nas redes sociais | Foto: Reprodução | Redes Sociais

"Daqui para frente, não gostaria mais de ser chamado de Mosquito. Já falei com a assessoria e entramos em acordo para não usarem mais esse apelido. Agora é Gustavo ou Gustavo Silva. Esse Mosquito ficou no Coritiba, é uma nova fase", comentou o atacante em 2018, quando foi apresentado no Corinthians.