Brasileirão pode decretar últimos rebaixados ainda nesta rodada

Na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A, os últimos rebaixados podem ser definidos nesta quinta-feira, 5, em caso de combinação de resultados. Para fechar a 37ª rodada da competição, o Fluminense recebe o Cuiabá, já rebaixado, enquanto o Bragantino visita o Athletico-PR.

Com 40 pontos somados, a equipe carioca só precisa de uma vitória no Maracanã para se salvar do rebaixamento. O resultado, por sua vez, garante a Série B para o Criciúma, com 38 pontos, que perdeu para o Flamengo nesta quarta-feira.

No outro duelo, o Athletico-PR, além de ter a chance de se salvar, também pode ocasionar na queda do Bragantino, atual 18º colocado, com 38 pontos, enquanto o Furacão tem 42. Em caso de triunfo, a equipe paranaense abre sete pontos, não podendo ser alcançada; o empate mantém a vantagem em quatro, o que também garante a distância. Apenas uma vitória do Bragantino poderia deixar a vaga em aberto para a última rodada.

Equipes que ainda brigam contra o rebaixamento:

15ª - Athletico-PR - 42 pontos

16º - Fluminense - 40 pontos

17º - Criciúma - 38 pontos

18º - Brgantino - 38 pontos

Caso seja necessário uma definição na última rodada, o Fluminense enfrentará o Palmeiras, em São Paulo, o Athletico enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, e o Criciúma visita o Bragantino, em Bragança Paulista. Todos os confrontos ocorrem no domingo, 8, às 16h.