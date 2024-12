Sete suspeitos de agredir torcedores do Vitória são presos

Operação acontece nesta quinta em bairros de Salvador - Foto: Divulgação | PCBA

A Operação Clássico da Paz iniciou, nesta quinta-feira, 5, a segunda fase de suas ações, com o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão no município de Salvador. A ação, uma iniciativa da Polícia Civil da Bahia, tem como objetivo combater a violência entre torcidas organizadas de futebol.

A operação está em andamento e, até o momento foram, identificados e presos sete suspeitos de ataques a torcedores do Esporte Clube Vitória em duas situações ocorridas no dia 20 de agosto de 2024, que resultaram na internação de uma das vítimas por cerca de 15 dias na unidade de terapia intensiva do Hospital Geral do Estado (HGE).

Coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM) e pela Delegacia Territorial de Pau da Lima, a operação contou com a participação de 90 policiais, divididos em 22 equipes e 20 viaturas. Os conduzidos estão sendo levados para a sede do DEPOM, onde equipes estão à disposição para interrogar os suspeitos e apreender eventuais objetos relacionados às práticas criminosas.

Após a conclusão das ações de Polícia Judiciária, os presos serão encaminhados à custódia, posteriormente à audiência de custódia, e permanecerão à disposição do Poder Judiciário. O inquérito policial deverá ser concluído em 10 dias, com o indiciamento dos responsáveis pelos crimes.