Bamor critica operação em sede da torcida organizada: "Perseguição" | A TARDE

A Torcida Bamor se posicionou na tarde desta segunda-feira, 13, a respeito da operação 'Clássico da Paz', que cumpriu mandados na sede da torcida Organizada e na casa de suspeitos de envolvimento na agressão de torcedor. Em nota, a Bamor demonstrou insatisfação com a investigação, na qual chamou de perseguição.

"Um dos principais objetivos da operação é, visivelmente, com o intuito de repreender apenas o nosso lado e desprestigiar a nossa conduta, em especial, o BEPE, no qual já nos perseguem arduamente. Já não é a primeira vez que temos a tal perseguição batendo em nossas portas, e foi novamente comprovado que nenhum item ilícito foi encontrado em nossa sede e que nenhum membro associado da Torcida foi conduzido. Ou seja, atestando ainda mais o nosso compromisso com as práticas regulares que levam à valorização da Torcida", declarou por meio das redes sociais.

A organizada prometeu ainda que "se algum membro da Torcida for acusado diretamente e condenado, cumpriremos à risca o nosso estatuto e consequentemente iremos puni-lo com a penalidade máxima, a expulsão do quadro de sócios".

>> “Presente de Dia das Mães”, diz tia de torcedor que acordou do coma

Apesar da crítica, a Bamor reiterou que já se colocou à disposição dos órgãos responsáveis e que contribui coopera plenamente com as autoridades competente.

"A nossa Instituição está comprometida com a transparência e a legalidade, repudiando qualquer conduta que viole as leis ou os direitos humanos. Colaboramos integralmente com as investigações policiais e reiteramos nosso compromisso de não compactuar com qualquer forma de violência, em nenhuma circunstância", diz a nota.

Entenda

A policiais Civil e Militar cumpriram cinco mandados de busca e apreensão na manhã deste domingo, 12, em bairros de Salvador durante a Operação "Clássico da Paz". As ordens judiciais foram cumpridas na sede da torcida organizada Bamor e endereços em mais quatro bairros.

>> Torcedor do Vitória em coma após agressão dá sinais de consciência

Os alvos foram integrantes da torcida organizada, suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio contra um torcedor, ocorrida no bairro de Pau da Lima, em abril deste ano. A vítima teve lesões graves e encontra-se hospitalizada na UTI.

Segundo a Polícia Civil, as buscas aconteceram na sede da torcida organizada, no bairro de Nazaré, e em endereços de suspeitos, na Ribeira, Periperi, Paripe e Iapi. Foram aprendidos celulares, tabletes, notebook e computadores. De acordo com o diretor do Depom, delegado Arthur Gallas, o objetivo das ações é reprimir os ataques violentos contra torcedores dos dois principais times baianos.

Um dos suspeitos, que não teve o nome divulgado, responde por homicídio.

Confira a nota da Bamor na íntegra

Publicações relacionadas