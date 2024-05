Operação Clássico da Paz: Polícia Civil faz apreensão na sede da Bamor | A TARDE

A policiais Civil e Militar cumpriram cinco mandados de busca e apreensão na manhã deste domingo, 12, em bairros de Salvador durante a Operação "Clássico da Paz". As ordens judiciais foram cumpridas na sede da torcida organizada Bamor e endereços em mais quatro bairros. Os alvos foram integrantes da torcida organizada, suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio contra um torcedor, ocorrida no bairro de Pau da Lima, em abril deste ano. A vítima teve lesões graves e encontra-se hospitalizada na UTI.





Segundo a Polícia Civil, as buscas aconteceram na sede da torcida organizada, no bairro de Nazaré, e em endereços de suspeitos, na Ribeira, Periperi, Paripe e Iapi. Foram aprendidos celulares, tabletes, notebook e computadores. De acordo com o diretor do Depom, delegado Arthur Gallas, o objetivo das ações é reprimir os ataques violentos contra torcedores dos dois principais times baianos.



“Estamos reforçando o combate a violência entre torcidas organizadas, por meio do cumprimento de mandados judiciais e a intensificação de investigações que estão em curso nas delegacias deste Departamento. Esta operação, realizada de forma conjunta entre as polícias Civil e Militar, contará com outras fases e desdobramentos, justamente para reprimir a atuação violenta de qualquer tipo de torcida organizada ou grupo de torcedores, que estejam enquadrados nas práticas criminosas”, pontuou.

A operação deflagrada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), com a 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima).

Mais de 100 policiais civis e militares participaram das ações, cuja atuação da Polícia Militar se dividiu entre guarnições do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM/Barbalho), Rondesp/BTS e Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) e da Companhia de Proteção Ambiental (Coppa). Todo material apreendido será enviado para a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e vai colaborar para investigações em curso.

