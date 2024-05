Torcidas organizadas de Bahia e Vitória são alvos de operação | A TARDE

A Polícia Civil da Bahia realiza a operação “Clássico da Paz”, em Salvador, neste domingo, 12. As ações em conjunto com a Polícia Militar, têm o objetivo de reprimir os crimes violentos, cometidos por membros de torcidas organizadas de Bahia e Vitória.

Mais de 100 policiais cumprem mandados judiciais em sedes de torcidas organizadas em outros pontos da capital, para a localização de materiais utilizados nos ataques contra torcedores, em diversos pontos de Salvador. Os elementos coletados contribuirão para as investigações que visam a responsabilização dos autores e a identificação de demais envolvidos.

“Esta operação origina-se em inquéritos policiais nas Delegacias do nosso Departamento, que tratam de atos violentos decorrentes da rivalização entre torcidas organizadas, de Salvador”, afirmou o diretor do Depom, delegado Arthur Gallas.

Os clássicos Ba-Vi não acontecem com a participação das duas torcidas desde 2018 após uma série de eventos violentos. No entanto, mesmo sem as torcidas juntos nos estádios, casos de violência seguiram acontecendo nos últimos anos.

As Operações tem a atuação do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM/Barbalho), Rondesp/BTS e Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) e da Companhia de Proteção Ambiental (Coppa). Todo material apreendido será enviado para a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e vai colaborar para investigações em curso.

Veja vídeo:

Divulgação

Publicações relacionadas