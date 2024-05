Torcedor do Vitória agredido por organizadas acorda do coma | A TARDE

Vanderley Leal de Jesus, torcedor de 26 anos do Vitória, acordou do coma 20 dias após ter sido agredido com barras de ferro por membros das torcidas organizadas do Bahia e do Palmeiras, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Ele permanece hospitalizado no Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com relatos de testemunhas, Vanderley estava usando a camisa do Vitória junto com três amigos e a namorada de um deles, enquanto se dirigiam ao Barradão para assistir ao jogo contra o Palmeiras. Eles foram abordados por três indivíduos que saíram de um carro.

Todos tentaram fugir em meio ao ocorrido, mas Vanderley acabou escorregando e sendo brutalmente agredido pelos agressores, que fugiram após o ataque.

"Nesse fatídico dia, eles resolveram pegar o ônibus São Rafael para ganhar tempo, porque gostavam de chegar cedo para evitar aglomerações e tumultos", contou Cristiani Leal, mãe de Vanderley.

Após passar por uma traqueostomia, o torcedor está agora respirando por um orifício no pescoço. A mãe do jovem explicou que ele permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a uma febre resultante de pneumonia.

"A médica falou que ele ainda está fazendo um pouco de esforço para tossir, então, isso provoca febre", contou a mãe do torcedor.

A investigação está em andamento na delegacia de Pau da Lima. A mãe do jovem mencionou que um dos amigos foi chamado para fazer a identificação de um homem detido, suspeito de ser o responsável pela agressão.

"Um amigo do meu filho me contou que foi na delegacia fazer o reconhecimento de uma pessoa, que foi presa, mas até agora não tive respostas do delegado. Não foi uma agressão, foi uma tentativa de homicídio", afirmou.





Publicações relacionadas