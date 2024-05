Membro da Bamor, torcedor alvo de operação já responde por homicídio | A TARDE

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), detalhou, na manhã desta segunda-feira, 13, a “Operação Clássico da Paz", deflagrada no último domingo, 12, em Salvador, cujo objetivo é coibir a violência entre torcedores e torcidas organizadas.

O delegado Fernando Simas revelou que os investigados são suspeitos das agressões contra Vanderley Leal de Jesus, torcedor do Vitória agredido em Pau da Lima, no dia 14 de abril, e que ficou em coma por 20 dias.

“Essa investigação teve origem há cerca de um mês, quando um torcedor do time do Vitória foi brutalmente agredido por quatro ou cinco indivíduos. Os suspeitos da agressão são integrantes da torcida organizada do Bahia, que nós descobrimos que eles têm uma cultura de identificar esses torcedores rivais, arrebatar itens da torcida rival, como camisas, bonés e outros apetrechos”, disse.

Ainda segundo o delegado, um dos suspeitos, que não teve o nome divulgado, responde por homicídio.

“Um dos veículos identificados que estavam na ação, ele já foi identificado em outras ações violentas também. Um dos suspeitos, além de ser lutador de arte marcial, ele já responde por um homicídio. Uma pessoa jovem, de 24 anos, foi representada pela prisão desse, mas o Poder Judiciário entendeu que não era ainda o momento oportuno, mas as investigações vão seguir com o objetivo de identificar os demais agressores que ainda não foram identificados e para que eles sejam punidos exemplarmente”, revelou.

Fernando Simas relatou também que a Sede da Bamor foi alvo de busca e apreensão pois todos os suspeitos da agressão seriam integrantes da torcida.

“Dessa investigação, como eu disse, quatro dos agressores já estão investigados, nós representamos com medidas cautelares, o Poder Judiciário deferiu ordens de busca e apreensão que foram cumpridas ontem, tanto na sede da torcida do Bahia. Como os suspeitos são integrantes da torcida organizada do time do Bahia, a ordem judicial também abarcou a sede da BAMOR. Alguns objetos foram arrecadados e serão levados à perícia e nós esperamos que esses objetos nos tragam mais elementos para robustecer as provas que nós já temos no inquérito”.

Em contato com a equipe do Portal A TARDE, o advogado da Bamor, Otto Lopes, informou que a torcida organizada vai se manifestar durante a tarde desta segunda.

