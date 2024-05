“Presente de Dia das Mães”, diz tia de torcedor que acordou do coma | A TARDE

“Um presente de Dia das Mães. foi Deus, foi muita oração!”, celebra Marli Leal, tia de Vanderley Leal de Jesus, torcedor do Vitória que passou 20 dias em coma induzido, após ter sido espancado por três homens que seriam integrantes de torcidas organizadas do Bahia e Palmeiras.



O rapaz acordou na última segunda-feira, 4, após a sedação ter sido totalmente retirada. Em conversa anterior com o Portal A TARDE, Marli já havia dito que Vanderley vinha demonstrando sinais de consciência, no entanto ele só despertou completamente na segunda-feira.



Ainda de acordo com Marli, o quadro do sobrinho é estável, no entanto ele permanece na UTI, porque está com muita secreção resultante de uma pneumonia e, às vezes, apresenta febre. A tia de vanderley também destacou que ele não está falando, porque precisou de uma traqueostomia, mas que está 100% consciente e reconhece as pessoas.



“Agora é só evolução, com fé em Deus. Não está falando por conta da traqueostomia, mas depois que a secreção sair e eles tirarem a traqueostomia, começa o trabalho com a fonoaudióloga”, falou



Relembre o caso



No dia 14 de abril, Vanderley estava indo ao jogo do Vitória x Palmeiras, no Barradão, com mais dois amigos. Eles estavam na Rua Ismar Araújo, bairro de Pau da Lima, na capital baiana, quando três homens que passavam em um carro desceram do veículo e correram atrás deles. Os dois amigos de Vanderley conseguiram fugir, mas ele foi alcançado pelos criminosos.



Imagens de redes sociais mostraram o momento em que Vanderley, desacordado no chão, era socorrido por pessoas que passavam na região. Em outro vídeo, também foi possível ver um dos agressores, sem camisa e segurando o que parece ser uma barra de ferro, entrando em um carro e fugindo do local.



À época do ocorrido, a mãe de Vanderley, Cristiani Leal, disse ao Portal A TARDE que os agressores eram das torcidas organizadas Bamor e Mancha Verde. Vale lembrar que a organizada Bamor (Bahia) é aliada da Mancha Alviverde (organizada do Palmeiras), e rival de Os Imbatíveis (Vitória). No entanto, a mãe de Vanderley disse que o filho estava vestido com uma camisa do Vitória no momento da agressão.



Cristiani destacou ainda que iria lutar por justiça e punição aos agressores do filho dela. "Meu filho é apaixonado pelo Vitória, ama futebol, mas tem gente que está no meio e que não devia. Têm que ser banidos. Não são pessoas, são animais”.

