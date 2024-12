1º turno do Bahia x 2º turno do Vitória: Qual o melhor?

Jogadores do Bahia e do Vitória comemorando - Foto: Thiago Caldas/ EC Bahia e Victor Ferreira/ EC Vitória

Com os seus objetivos próximos de serem concluídos, a dupla Bahia e Vitória viveram grandes momentos no Campeonato Brasileiro da Série A. Para a próxima temporada, as duas equipes estão garantidas na elite e, além disso, disputarão competições internacionais.

Faltando um jogo para o fim da competição, o Leão já garantiu a sua vaga para a Copa Sul-Americana, o que não ocorre há oito anos, desde a temporada de 2016. No entanto, o Esquadrão segue na busca pela vaga na Libertadores, sabendo que a última participação foi em 1989, há 35 anos.

Leia mais:

>>Fluminense recebe o Cuiabá podendo se garantir na Série A em 2025

>>Sete suspeitos de agredir torcedores do Vitória são presos

>>Palmeiras vence Cruzeiro, ajuda o Bahia e adia título do Botafogo

Para as classificações, as equipes baianas tiveram grandes fases no Campeonato. O primeiro turno do Bahia foi excepcional, tendo a 7ª melhor campanha, com 31 pontos somados, nove triunfos e 54.39% de aproveitamento. No entanto, o desempenho caiu no segundo turno, somando apenas 19 pontos e sendo o atual 8º colocado.

O Vitória, por sua vez, seguiu o caminho contrário, iniciando a competição com péssimos resultados, finalizando o 1º turno na vice-lanterna, com apenas 15 pontos e apenas quatro triunfos e 12 derrotas. Porém, o sonho que parecia distante, começou a se aproximar no returno, quando o Leão conseguiu uma recuperação impressionante. No período, somou 31 pontos, oito vitórias e tem a 7ª melhor campanha, com 57.41% de aproveitamento, ainda faltando um jogo.

1º turno do Bahia x 2º turno do Vitória:

Jogos: 19 x 18

Pontos: 31 x 31

Vitórias: 9 x 8

Aproveitamento: 54.39% x 57.41%

Para fechar o campeonato, o Bahia recebe o Atlético-GO, já rebaixado, na Arena Fonte Nova, às 16h deste domingo. Em caso de triunfo, garante a vaga na Pré-Libertadores. No mesmo momento, o Vitória visita o Flamengo, no Maracanã, com as duas equipes já classificadas para as suas respectivas competições.