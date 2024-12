Palmeiras vence Cruzeiro, ajuda o Bahia e adia título do Botafogo

Palmeiras venceu o Cruzeiro no Mineirão - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Após virar sobre o Cruzeiro e vencer o duelo por 2 a 1, no Mineirão, o Palmeiras se manteve na briga pelo título do Campeonato Brasileiro até o fim e facilitou a luta pelo Bahia na busca por uma vaga na Libertadores. Com a vitória do Alviverde, o Tricolor segue em 8º colocado e dependerá apenas dos seus esforços no confronto diante do Atlético-GO, marcado para o próximo domingo, 8, pela última rodada do Brasileirão.

Leia mais:

>> Vitória empata com o Grêmio e garante vaga na Sul-Americana

>> Jogador do Vitória ganha apoio de marca para abandonar apelido "Mosquito"

>> Machucado, Matheusinho se junta a torcida do Vitória; veja vídeo



Além disso, o triunfo conquistado pelo clube paulista deu um "banho de água fria" no Botafogo, que estava garantindo o título nesta rodada, até aos 45 minutos do segundo tempo, quando o atacante Estêvão marcou o gol da vitória do Palmeiras. O Alvinegro fez a sua parte vencendo o Internacional por 1 a 0, no estádio Beira Rio.

Nas probabilidades de título, o Botafogo precisa conquistar uma vitória simples diante do São Paulo, adversário na 38ª rodada do torneio para sacramentar a conquista de campeão brasileiro. O Palmeiras, entretanto, terá que vencer o Fluminense e torcer para uma derrota do clube carioca.

Nas probabilidades de vaga na fase classificatória da Libertadores, o Bahia precisa vencer o lanterna Atlético-GO para garantir a classificação na competição internacional. Em caso de empate ou derrota, o destino do Tricolor ficará nas mãos do Cruzeiro, que enfrenta o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi.