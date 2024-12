Machucado, Matheusinho se junta a torcida do Vitória; veja vídeo

Matheusinho não perdeu tempo e se jogou na torcida rubro-negra

Sem poder entrar em campo contra o Grêmio, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia Matheusinho, do Vitória, deu um jeito de apoiar o Rubro-Negro mesmo estando com o tornozelo esquerdo inchado. Vetado pelo departamento médico, o jogador se juntou a torcida do clube baiano durante o primeiro tempo da partida desta quarta-feira, 4, no Barradão.

Sem Matheusinho à disposição, o técnico Thiago Carpini optou por contar com o atacante Gustavo Silva entre os titulares. Confira a escalação que começou o duelo em Salvador: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira; Gustavo Silva, Janderson e Alerrandro.