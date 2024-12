Vitória empata com o Grêmio e garante vaga na Sul-Americana

Gustavo Mosquito em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Jogando sem Matheusinho, o Vitória saiu atrás no placar, mas conseguiu o empate diante do Grêmio, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que terminou em 1 a 1, contou com os gols de João Pedro, que marcou para a equipe visitante, e Alerrandro, que balançou as redes mais uma vez com a camisa rubro-negra.

Com o resultado, o Leão da Barra chega a marca dos 46 pontos e, na 11ª colocação, o clube baiano garantiu a vaga na Sul-Americana, já que não tem como ser ultrapassado por algumas equipes que estão abaixo na tabela. O duelo entre Atlético-MG e Athletico-PR, pela última rodada, impossibilita os dois de alcançarem o Vitória na classificação.

Para encerrar a participação do Campeonato Brasilerio, o Rubro-Negro visita o Flamengo, no próximo domingo, 8, às 16h, no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, o clube baiano não poderá contar com o zagueiro Neris, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Primeiro Tempo:

Na primeira etapa, o Vitória dominou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras contra o Grêmio.

A equipe gaúcha, por sua vez, apostou nos contra-ataques para ameaçar o Rubro-Negro. Mosquito foi o jogador mais ativo do ataque rubro-negro, buscando espaços pelas laterais e tentando servir os companheiros.

Aos 36 minutos, o Grêmio abriu o placar. Rodrigo Caio lançou Pavón, que, com um toque de calcanhar, deixou João Pedro em condições de finalizar dentro da área e balançar as redes.

O Vitória ainda tentou reagir com um chute cruzado de Mosquito cinco minutos depois, mas a tentativa não foi suficiente para igualar o marcador.

Segundo Tempo:

No primeiro minuto da segunda etapa, Janderson recebeu livre na entrada da área, mas finalizou mal, mandando a bola por cima do gol defendido por Caíque, ex-Vitória, que substituiu Marchesín no intervalo.

Aos 4 minutos, Raúl Cáceres encontrou Gustavo Mosquito dentro da área, mas o atacante hesitou e teve o chute bloqueado. Na sequência, a sobra ficou com Willian Oliveira, que chutou em cima do goleiro Caíque.

A pressão rubro-negra seguiu, e aos 13 minutos, Carlos Eduardo arriscou um belo chute de fora da área. A bola parecia destinada ao ângulo, mas Caíque fez uma defesa espetacular.

A insistência do Vitória deu resultado aos 21 minutos. Em um cruzamento perfeito de Raúl Cáceres, Alerrandro subiu bem e cabeceou com precisão, marcando o gol de empate. O atacante alcançou seu 14º gol no Brasileirão, igualando Yuri Alberto, do Corinthians, na artilharia.