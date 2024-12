Neris recebe 3º cartão amarelo e não joga a última rodada da Série A

Neris não joga contra o Flamengo - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Para a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória não poderá contar com o zagueiro Neris, que recebeu o 3º cartão amarelo diante do Grêmio. Assim, o defensor não poderá somar minutos contra o Flamengo, neste domingo, 8, no Maracanã, a partir das 16h.

O zagueiro de 32 anos foi advertido aos 5 minutos do segundo tempo, por "dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola", segundo a súmula da partida.

Além de Neris, o treinador Thiago Carpini também não poderá com outro titular, o meia Matheusinho, que sofreu uma entorse no tornozelo e não joga mais neste ano. Para o lugar do defensor suspenso, o comandante pode optar por Edu ou Bruno Uvini.

No duelo, o Vitória entra em campo com os seus objetivos da temporada cumpridos: conseguiu se manter na elite do Brasileirão e, além disso, garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana.