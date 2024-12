"Vivenciar o dia a dia do City é importante", diz Ruan Pablo

Ruan Pablo, joia da base do Esporte Clube Bahia - Foto: Arquivo pessoal

Uma das grandes promessas da base do Esporte Clube Bahia, o atacante Ruan Pablo, de apenas 16 anos, está vivenciando um período de intercâmbio na Inglaterra. O jovem atleta participa de uma experiência de 10 dias de treinamentos com o time Sub-19 do Manchester City, como parte de uma iniciativa promovida pelo Grupo City.

Campeão baiano Sub-20 em 2024 e recordista como o jogador mais jovem a vestir a camisa do time profissional tricolor, Ruan Pablo expressou sua gratidão pela oportunidade de estar em um dos maiores clubes do mundo e destacou a qualidade da estrutura oferecida pelo conglomerado.

"Estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de ter essa experiência no Manchester City. O City Football Group tem uma estrutura de primeiro mundo, e ter um suporte como esse e vivenciar o dia a dia de um clube como o City neste período é muito importante, e tenho certeza que vai me ajudar muito na sequência de minha carreira", afirmou o atacante.

Além de aproveitar a experiência internacional, Ruan também demonstrou foco em utilizar o aprendizado na Inglaterra para o crescimento de sua trajetória no futebol e para contribuir com o Bahia na próxima temporada.

"Quero aproveitar ao máximo esses dias aqui na Inglaterra, aprender e evoluir cada vez mais, para que eu volte cada vez mais forte, principalmente na próxima temporada, para ajudar o Bahia em seus objetivos em 2025", completou.

O período de treinamentos do jovem atacante no Manchester City se encerra no dia 14 de dezembro, quando ele retorna ao Brasil para se juntar novamente ao elenco tricolor.