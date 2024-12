Bahia se reapresenta e inicia preparação mirando o Atlético-GO

Rogério Ceni reúne o grupo tricolor antes das atividades no CT Evaristo de Macedo - Foto: Divulgação / EC Bahia

O elenco do Bahia deu início aos trabalhos de preparação para o importante compromisso diante do Atlético-GO, marcado para este domingo, 8, às 16h, na Arena Fonte Nova, válido pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após os exercícios de ativação na academia na manhã desta quinta-feira, 5, os jogadores foram submetidos a um trabalho técnico. Divididos em dois times além de um coringa, eles seguiram regras específicas para executar passes e finalizações em quatro traves.

Logo depois, os titulares contra o Corinthians fizeram fortalecimento muscular na academia. O restante, que foi novamente dividido em dois grupos, realizou um trabalho técnico. Por fim, os atletas aperfeiçoaram finalizações a gol a exaustão.

O departamento médico conta com quatro atletas. Com um problema no ombro, o goleiro Marcos Felipe ficou na fisioterapia. Já David Duarte, Victor Cuesta e Iago Borduchi trabalharam na sala de musculação.

O elenco retorna às atividades na manhã desta sexta-feira, 6, na Cidade Tricolor. Na luta por uma das vagas à Libertadores de 2025, o Esquadrão de Aço fecha o G-8 do Brasileirão, com 50 pontos.