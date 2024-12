Mar Grande-Salvador: grande engajamento de atletas consolida sucesso da travessia

Competidores de distintos estados estiveram na prova do último domingo - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Que a 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador foi um sucesso, ninguém tem dúvida. A prova, que aconteceu no dia 1º de dezembro, contou com 180 competidores (um número recorde na história do evento que ocorre desde 1955) saindo tradicionalmente na praia do Duro, em Vera Cruz, e cruzando a baía até o Porto da Barra, em Salvador.

É preciso pontuar, claro, que o êxito em realizar uma competição dessa magnitude, a principal da categoria no cenário baiano, não foi fruto do acaso. Os realizadores (A TARDE FM e Grupo A TARDE, com produção da ViraMundo Produções) passaram meses organizando todos os recursos necessários para que, além de atender aos interesses dos amantes da natação, o evento fosse sobretudo seguro para todos os participantes.

Diante disso, a realidade que se coloca hoje é que a travessia tem chamado a atenção de nadadores novatos e experientes não só da Bahia, mas de todo o país, conforme revelou Bruno Riella, Diretor da Ambiance Esporte e Eventos, responsável pela organização técnica do evento.

“Recebemos pessoas de mais oito estados diferentes, atletas de vários lugares do país, além do nível técnico desses competidores, que eram maratonistas e ultramaratonistas aquáticos. [...] A Travessia recuperou o lugar dela, porque ela ficou um período fora. Agora voltou com tudo, é uma prova histórica e muitos desses atletas falaram que é a maior prova do Brasil”, disse.

Quem é fã de carteirinha da travessia pôde notar o aumento do escopo com uma diferença de apenas um ano. Mesmo que na edição do ano passado também tenha tido grande engajamento de nadadores, a edição desse ano elevou o patamar do evento. Para o futuro, a ideia é aumentar ainda mais, inclusive o número de dias da prova, falou Riella.

“Ano passado foi o ano da retomada, nós divulgamos esse retorno apenas no meio do ano, muitos atletas já estavam comprometidos com outras competições [...] A tendência é que para o ano que vem o número vai triplicar, pois abrimos a prova para todas as partes do mundo. Para atender à demanda, pensamos em abrir a prova para um dia feminino e outro masculino”, concluiu.

Segurança redobrada

As razões para a Travessia ter tido tanta adesão podem ser várias (as inscrições se esgotaram com dois meses de antecedência), mas certamente um dos principais motivos pode ter sido o fato de as exigências para a participação de nadadores denotarem o profissionalismo dos agentes envolvidos.

E as preocupações com a segurança de todos os participantes não pararam por aí, já que os organizadores da prova seguiram o regulamento às risca. Isto é, comunicaram oficialmente à Capitania dos Portos da Bahia e puderam contar, além dos salva-vidas do evento, também com a presença da Marinha, que não é responsável exclusivamente por fazer o acompanhamento de eventos náuticos privados.

“Foi um importante e tradicional evento náutico da Bahia. [...] Meus parabéns aos organizadores pela segurança proporcionada aos competidores. A Capitania dos Portos acompanhou toda a travessia com uma lancha do tipo LAEP-10, a maior que nós temos, e providenciou a interrupção do tráfego mercante e de outras embarcações, podendo proporcionar total segurança a todos”, disse Wellinton Gagno, capitão da Marinha.